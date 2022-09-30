Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler Afra’yı unuttu! 24 yaşında kızı var ama genç kız gibi gibi

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.