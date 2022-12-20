Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kızı Afra onun sayesinde ünlü olmuştu
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Afra Saraçoğlu hakkında araştırma yapanlar annesi Lütfiye Hanım'ı görünce şaştı kaldı. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı kimse annesi olduğuna inanamadı…
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı.
2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.2017 yılında Başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.
Genç oyuncunun annesi sanki ablası gibi. İşte güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ve diğer ünlü isimlerin anneleri…