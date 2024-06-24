Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan güllü dallı bikinisiyle şezlong pozları! Mert Ramazan Demir’in sevgilisi sere serpe uzanıp...

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da aldı. Tatil için İspanya'yı tercih eden oyuncu çift, geçen günlerde ise yurda döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan Saraçoğlu, İspanya'dayken verdiği bikinili pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Gül desenli bikinisiyle kamera karşısına geçen oyuncunun şezlong pozları sosyal medyaya damga vurdu.