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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan güllü dallı bikinisiyle şezlong pozları! Mert Ramazan Demir’in sevgilisi sere serpe uzanıp...

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da aldı. Tatil için İspanya'yı tercih eden oyuncu çift, geçen günlerde ise yurda döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan Saraçoğlu, İspanya'dayken verdiği bikinili pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Gül desenli bikinisiyle kamera karşısına geçen oyuncunun şezlong pozları sosyal medyaya damga vurdu.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:39
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan güllü dallı bikinisiyle şezlong pozları! Mert Ramazan Demir’in sevgilisi sere serpe uzanıp... 1

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sezon finalinin ardından soluğu İspanya'da aldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan güllü dallı bikinisiyle şezlong pozları! Mert Ramazan Demir’in sevgilisi sere serpe uzanıp... 2

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçen günlerde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’ndan güllü dallı bikinisiyle şezlong pozları! Mert Ramazan Demir’in sevgilisi sere serpe uzanıp... 3

Tatil için gittikleri İspanya'da evlendikleri iddia edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu yöndeki sorulara yanıt vermedi.

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