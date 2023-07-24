Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’ndan bikinili pozlar! 25’lik Afra tatil pozlarıyla çok konuşuldu! Gözler Mert Ramazan Demir’de...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, yapımın sezon finali yapmasının ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le tatile çıkmıştı. Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili, tatilde dudak dudağa görüntülenmiş ve çiftin ilişkisi belgelenmişti. Yaz aylarını bol bol tatil yaparak geçiren Saraçoğlu, son olarak soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü oyuncu burada verdiği pozları sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Afra Saraçoğlu'nun o pozları...
24.07.2023 15:50 - Son Güncelleme: 24.07.2023 15:50
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi sonlanan Afra Saraçoğlu'nun adı Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le aşk dedikodularına karıştı.