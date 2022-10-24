Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Herkes başka biliyordu Özcan Deniz gerçeği şoke etti! Önce fotoğraf gönderip...

Yalı Çapkını ilk çıktığı günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor gibi isimlerle daha yayın hayatına girmeden dikkatleri üzerine çeken dizi, şimdilerde rekor kırmaya devam ediyor.