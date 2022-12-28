Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler: "Nesi var ki gayet normal..."

Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler: "Nesi var ki gayet normal..."

Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler, "Nesi var ki gayet normal..." yorumları yapıyor. Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisindeki uyumlarıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in değişimi sosyal medya gündeminde.

28.12.2022 11:01 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:14
Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i görenler: Nesi var ki gayet normal...

Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler, "Nesi var ki gayet normal..." yorumları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i görenler: Nesi var ki gayet normal...

Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterine hayat veren genç oyuncuların arasındaki uyum gündemden düşmüyor. Normal hayatta da çok yakın arkadaş olan ancak bu samimiyetin 'aşk' iddialarıyla yorumlanmasıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in eski hali ve yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i görenler: Nesi var ki gayet normal...

Yakışıklı ve güzel oyuncunun eski hallerini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Nesi var ki gayet normal..." , "İnsan büyüdükçe değişir, estetik falan yok" yorumları yaparken, bazıları ise "Afra'da estetik mi var?" dedi.

Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i görenler: Nesi var ki gayet normal...

İşte Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in eski halleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i görenler: Nesi var ki gayet normal...

Afra Saraçoğlu

SON DAKİKA