Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler: "Nesi var ki gayet normal..."
Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler, "Nesi var ki gayet normal..." yorumları yapıyor. Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisindeki uyumlarıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in değişimi sosyal medya gündeminde.
28.12.2022 11:01 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:14
Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler, "Nesi var ki gayet normal..." yorumları yapıyor.
Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterine hayat veren genç oyuncuların arasındaki uyum gündemden düşmüyor. Normal hayatta da çok yakın arkadaş olan ancak bu samimiyetin 'aşk' iddialarıyla yorumlanmasıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in eski hali ve yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
İşte Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in eski halleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...