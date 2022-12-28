Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden olay görüntü! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i görenler: "Nesi var ki gayet normal..."

Birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterine hayat veren genç oyuncuların arasındaki uyum gündemden düşmüyor. Normal hayatta da çok yakın arkadaş olan ancak bu samimiyetin 'aşk' iddialarıyla yorumlanmasıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in eski hali ve yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.