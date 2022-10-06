Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”
Kadrosunda Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyhan karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile katıldığı bir etkinlikten paylaşımda bulundu. Vücudunu saran siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımına ilk yorum ise rol arkadaşı Beril Pozam'dan geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı...
06.10.2022 21:46 - Son Güncelleme: 06.10.2022 21:46
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, dün akşam sevgilisi Mert Yazıoğlu ile bir davete katıldı.