Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”

Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”

Kadrosunda Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyhan karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile katıldığı bir etkinlikten paylaşımda bulundu. Vücudunu saran siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımına ilk yorum ise rol arkadaşı Beril Pozam'dan geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı...

06.10.2022 21:46 - Son Güncelleme: 06.10.2022 21:46
Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, dün akşam sevgilisi Mert Yazıoğlu ile bir davete katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”

Davet için vücudunu saran siyah mini bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”

Sosyal medyayı aktif kullanan Saraçoğlu, verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Yalı Çapkını’nın Seyhan’ı Afra Saraçoğlu vücudunu saran minisiyle öyle pozlar verdi ki! Beril Pozam tepkisiz kalamadı “Yapma yanarız”

Takipçileri, Saraçoğlu için "Su gibisin", "Zarif ve güzel" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA