Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Survivor’ın yıldız ismiyle...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor'un kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını'nda Serter karakterini canlandıran Tufan Gökpınar'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü isim hakkında araştırma yapanlar Gökpınar'ın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Tufan Gökpınar'ın Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Yalı Çapkını dizisinde Serter karakterini canlandıran Tufan Gökpınar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
TUFAN GÖKPINAR KİMDİR?
Bir Küçük Gün Işığı ve Yalı Çapkını gibi yapımlarda yer alan Tufan Gökpınar Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2022 yılında 2. oldu.
Model olmaya 2016 yılında karar verdiğini, böyle bir sıralamayı tahmin edemediğini belirten Tufan Gökpınar, "İlk kez podyuma çıktığımda sanki yer çekimi yok oldu. Nasıl yürüdüğümü bile hatırlamıyorum, bayağı heyecanlıydı" dedi.