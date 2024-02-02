Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Survivor’ın yıldız ismiyle...

TUFAN GÖKPINAR KİMDİR? Bir Küçük Gün Işığı ve Yalı Çapkını gibi yapımlarda yer alan Tufan Gökpınar Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2022 yılında 2. oldu.

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Model olmaya 2016 yılında karar verdiğini, böyle bir sıralamayı tahmin edemediğini belirten Tufan Gökpınar, "İlk kez podyuma çıktığımda sanki yer çekimi yok oldu. Nasıl yürüdüğümü bile hatırlamıyorum, bayağı heyecanlıydı" dedi.