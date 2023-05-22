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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Bozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kahraman, beyaz bikinisi ile sere serpe verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken yüzlerce yorum yapıldı. İşte Buçe Buse Kahraman'ın bikinili tatil pozu...

takvim.com.tr
22.05.2023 00:18 - Son Güncelleme: 22.05.2023 01:11
Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...

Buçe Buse Kahraman, kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...

Dizide canlandırdığı Pelin karakterinden dolayı sık sık olumsuz yorumlar alan Kahraman, geçen aylarda daha fazla dayanamayarak isyan etti.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...

Kahraman, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizler de duyguları olan insanlarız. Bazen çok acımasızca eleştiriliyor ve her şeyden önce karşıdaki insan işini yapıyor, bu da işin bir parçası.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...

Onu karakterden ayırmak gerekiyor. Onu da körü körüne bağlanan insanların çoğu yapamıyor. Ama bizler aslında iyi insanlarız"

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...

Yaptığı açıklamayla çok konuşulan ünlü isim, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla dikkat çekti.

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