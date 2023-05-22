Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı! Bikinili pozu olay oldu! Yorumlar art arda...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Bozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kahraman, beyaz bikinisi ile sere serpe verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken yüzlerce yorum yapıldı. İşte Buçe Buse Kahraman'ın bikinili tatil pozu...
22.05.2023 00:18 - Son Güncelleme: 22.05.2023 01:11
Buçe Buse Kahraman, kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.