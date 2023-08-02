Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı aşkını ilan etti! Bakın yeni aşkı kim çıktı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkın adeta kendi yıldızlarını yarattı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakinen takip edilen bir isim daha var. Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman. İzleyici çılgına çevirse de oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Kahraman önceki gün Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı. Kahraman'ın sevgilisi bakın kim çıktı.