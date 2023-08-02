Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı aşkını ilan etti! Bakın yeni aşkı kim çıktı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkın adeta kendi yıldızlarını yarattı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakinen takip edilen bir isim daha var. Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman. İzleyici çılgına çevirse de oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Kahraman önceki gün Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı. Kahraman'ın sevgilisi bakın kim çıktı.
Yalı Çapkını'nda Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman gündemden düşmüyor.
Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguluyor zaman zaman.
Şu sıralar tatilde olan Kahraman kural bozarak sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı.