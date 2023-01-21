Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Mert Ramazan Demir ile arasında...
Afra Saraçoglu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Fırat Çelik ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, son bölümün ardından gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı araştırılırken en çok "Buçe Buse Kahraman kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kahraman'ın yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken dizide Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ferit'in Pelo'su Buçe Buse Kahraman kaç yaşındaymış...
21.01.2023 00:26 - Son Güncelleme: 21.01.2023 00:26
Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, son bölümün ardından gündem oldu.
Ünlü oyuncunun hayatı araştırılırken en çok "Buçe Buse Kahraman kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Kahraman'ın yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken dizide Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark dikkat çekti.