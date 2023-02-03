Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman bakın kaç yaşında! Duyan inanamadı! Meğer Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le arasında...
Kadrosunda Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor ve Gözde Kansu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman son bölümle birlikte gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakteri ile kavga sahnesi çok konuşulan Kahraman'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Buçe Buse Kahraman kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Kahraman'ın rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Buçe Buse Kahraman kaç yaşındaymış...
03.02.2023 23:35 - Son Güncelleme: 03.02.2023 23:35
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Buçe Buse Kahraman kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Kahraman'ın rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le arasındaki fark ise dikkat çekti.