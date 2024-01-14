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Yalı Çapkını'nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman asansörde aşka geldi! Sevgilisi bakın kim! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Gözde Kansu'nun kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Asansörde aşka gelen Kahraman'ın sevgilisiyle pozu kısa sürede gündem oldu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman bakın kimmiş...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 14:48 Güncelleme 14 Ocak 2024, 14:48
Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman asansörde aşka geldi! Sevgilisi bakın kim! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı... 1

Çarpışma dizisiyle ilk kez dizi sektörüne adım atan Buçe Buse Kahraman, son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol aldı ve Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman asansörde aşka geldi! Sevgilisi bakın kim! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı... 2

Kariyeriyle sık sık gündem olan oyuncu, bu kez özel hayatıyla konuşuldu. Kahraman, sevgilisiyle asansörde verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman asansörde aşka geldi! Sevgilisi bakın kim! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı... 3

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin ve fan sayfasının da yayınladığı poz, Instagram'da hızla yayıldı.

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