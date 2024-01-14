Yalı Çapkını'nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman asansörde aşka geldi! Sevgilisi bakın kim! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı...

1 Çarpışma dizisiyle ilk kez dizi sektörüne adım atan Buçe Buse Kahraman, son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol aldı ve Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

2 Kariyeriyle sık sık gündem olan oyuncu, bu kez özel hayatıyla konuşuldu. Kahraman, sevgilisiyle asansörde verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı.