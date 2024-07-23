Yalı Çapkını'nın Orhan'ıydı: 55'lik Emre Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un gerçek ismi meğer...

2008 yılında Çağla Şıkel ile evlenip 2015'te boşanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un gerçek adı ortaya çıktı! Yıllardır sahne adıyla tanıdığımız yakışıklı şarkıcının asıl ismi, magazin dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Meğer bunca zaman onu "Emre" sanıyorduk...
Büyük bir aşkla evlenip 2015 yılında yollarını ayıran Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, örnek bir ayrılığa imza atmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan ikili, o tarihten itibaren dostluklarını ve başarılı anne-baba rollerini sürdürüyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Emre Altuğ hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında Çağla Şıkel ile nikah masasına oturdu ancak çift 2015'te yollarını ayırma kararı aldı. İkili özel hayatlarına devam ederken, Emre Altuğ'un klibinde tekrar damat olması magazin gündeminde çok konuşulmuştu.
Tüm bu yaşananların ardından Emre Altuğ hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.