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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'nın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! İşte Kazım Ağa'nın güzeller güzeli eşi

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Özellikle de gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu eşinin kim olduğuydu. Polatoğulları'nın eşinin fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı. İşte başta Diren Polatoğulları olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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Giriş Tarihi 27 Eylül 2023, 09:37 Güncelleme 20 Ekim 2023, 10:34
Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! İşte Kazım Ağa’nın güzeller güzeli eşi 1

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! İşte Kazım Ağa’nın güzeller güzeli eşi 2

Başarılı oyunculuğuyla seyircinin sempatisini kazanan Diren Polatoğulları'nın eşi merak konusu olmuştu.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! İşte Kazım Ağa’nın güzeller güzeli eşi 3

Ses adında bir kızı olan ünlü oyucunun eşi güzelliğiyle de hayran bıraktı.

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