Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'ndan bir ilk! Eşi ve kızını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Kazım Ağa'nın gerçek eşi ve kızı

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Özellikle de gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu eşinin kim olduğuydu. Polatoğulları bir ilke imzasını attı, eşi ve kızını paylaştı.