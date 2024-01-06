Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'ndan bir ilk! Eşi Sena ve kızını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Kazım Ağa'nın gerçek eşi ve kızı

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Özellikle de gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu eşinin kim olduğuydu. Polatoğulları bir ilke imzasını attı, eşi ve kızını paylaştı.
Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı...
Başarılı oyunculuğuyla seyircinin sempatisini kazanan Diren Polatoğulları'nın eşi merak konusu olmuştu
Polatoğulları bir ilke imza atarak, rol aldığı filmin galasından eşini ve kızını Instagram'da paylaştı.