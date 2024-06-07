Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli çıktı! İşte “Diyarbakırlı sanıyorlar” diyen Diren'in memleketi...

isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak konusu oldu. Evli ve bir çocuk babası Diren Polatoğulları'nın özellikle memleketi merak edildi. Bir röportajında "Diyarbakırlı sanıyorlar" diyerek gerçeği açıklayan ünlü oyuncu hakkında en çok "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Diren Polatoğulları'nın memleketi...
Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi.
Evli ve bir çocuk babası Diren Polatoğulları'nın aylar önce verdiği bir röportajı ise tekrar gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, söz konusu röportajda hakkındaki birçok bilginin internette yanlış yazdığını dile getirdi.