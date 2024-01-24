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Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu 15 kilo verdi iğne ipliğe döndü! Gözler önünde bir deri bir kemik kaldı meğer...

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını, iki sezondur televizyonun en çok konuşulan işlerinden biri. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu. 46 yaşındaki oyuncu tüm bu süreç içerisinde, gözler önünde meğer 15 kilo vermiş. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:46 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:46
Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu 15 kilo verdi iğne ipliğe döndü! Gözler önünde bir deri bir kemik kaldı meğer... 1

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı İfakat karakteriyle dikkat çekiyor Gülçin Santırcıoğlu.

Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu 15 kilo verdi iğne ipliğe döndü! Gözler önünde bir deri bir kemik kaldı meğer... 2

İfakat karakteri dizinin en nefret edilen karakterlerinden biri. Bu da Gülçin Santırcıoğlu'nun oyunculuk yeteneğinin doğal bir sonucu.

Yalı Çapkını’nın İfakat’i Gülçin Santırcıoğlu 15 kilo verdi iğne ipliğe döndü! Gözler önünde bir deri bir kemik kaldı meğer... 3

Daha önce Elveda Rumeli, Doktorlar, Diriliş Ertuğrul, Hercai gibi televizyon dizilerinde gördüğümüz Santırcıoğlu, Yalı Çapkını dizisinde sıkı bir programa girdi ve 15 kilo verdi.

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