Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu 15 kilo verdi iğne ipliğe döndü! Gözler önünde bir deri bir kemik kaldı meğer...

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını, iki sezondur televizyonun en çok konuşulan işlerinden biri. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu. 46 yaşındaki oyuncu tüm bu süreç içerisinde, gözler önünde meğer 15 kilo vermiş. İşte ayrıntılar...