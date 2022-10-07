Yalı Çapkını’nın Hattuç’u Şerif Sezer’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık”
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şerif Sezer, yeni bölümün ekrana gelmesiyle gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan usta oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sezer'in ünlü oyuncunun annesi olduğunu öğrenenler, "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunu yaptı. Bakın Şerif Sezer'in kendi gibi ünlü olan kızı kimmiş...
07.10.2022 21:11 - Son Güncelleme: 07.10.2022 21:11
Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, son olarak Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıktı.