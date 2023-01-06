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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hiç çaktırmamışlar

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hiç çaktırmamışlar

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arka Sokaklar, İyilik gibi dizilerinde olduğu Cuma akşamı reytinglerde aradan sıyrılmayı başaran Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde neler olacağı merak konusu. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

06.01.2023 12:10 - Son Güncelleme: 06.01.2023 12:10
Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hiç çaktırmamışlar

1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

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Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hiç çaktırmamışlar

Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, son olarak Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hiç çaktırmamışlar

Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Şerif Sezer hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu duyunca inanamadı.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hiç çaktırmamışlar

İşte başta Şerif Sezer'in kendisi kadar ünlü olan kızı olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hiç çaktırmamışlar

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

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