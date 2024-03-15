Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer o ünlü isimle...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şerif Sezer hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Sezer'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Şerif Sezer'in kızı kimmiş...
1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başlayan ve şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu şimdi ise ailesiyle gündeme geldi. Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şerif Sezer ve kızı için sosyal medyada "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumları yapıldı.