PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer o ünlü isimle...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şerif Sezer hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Sezer'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Şerif Sezer'in kızı kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 13:15 Güncelleme 15 Mart 2024, 13:15
Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer o ünlü isimle... 1

1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başlayan ve şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer o ünlü isimle... 2

Ünlü oyuncu şimdi ise ailesiyle gündeme geldi. Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer o ünlü isimle... 3

Şerif Sezer ve kızı için sosyal medyada "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumları yapıldı.

SON DAKİKA