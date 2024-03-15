Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! “Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık” Meğer o ünlü isimle...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şerif Sezer hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Sezer'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Şerif Sezer'in kızı kimmiş...