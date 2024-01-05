Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Anne-kız aynı dizide! Meğer o ünlü oyuncunun annesiymiş...

ŞERİF SEZER KİMDİR? 1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu.

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Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilen oyuncu, Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol aldı.