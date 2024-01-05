Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Anne-kız aynı dizide! Meğer o ünlü oyuncunun annesiymiş...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Sezer'in aynı dizide rol aldığı kızının kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şerif Sezer hangi ünlü oyuncunun annesiymiş...
Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak edildi.
ŞERİF SEZER KİMDİR?
1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu.
Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilen oyuncu, Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol aldı.