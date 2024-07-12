Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bikinisini giyip hamak yogasıyla yorgunluk attı! O kareler ortalığı salladı: Abla yaş kaç?

Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeşil bikinisi ile kamera karşısına geçen Kansu, hamak yogasıyla yorgunluk attı. Ünlü oyuncunun o karelerini görenler "Abla yaş kaç" yorumunda bulundu. İşte o pozlar...