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Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bikinisini giyip hamak yogasıyla yorgunluk attı! O kareler ortalığı salladı: Abla yaş kaç?

Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeşil bikinisi ile kamera karşısına geçen Kansu, hamak yogasıyla yorgunluk attı. Ünlü oyuncunun o karelerini görenler "Abla yaş kaç" yorumunda bulundu. İşte o pozlar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 15:46 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 15:46
Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bikinisini giyip hamak yogasıyla yorgunluk attı! O kareler ortalığı salladı: Abla yaş kaç? 1

Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu, sezon finalinin ardından soluğu İzmir'de aldı.

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bikinisini giyip hamak yogasıyla yorgunluk attı! O kareler ortalığı salladı: Abla yaş kaç? 2

İzmir'deki evinde tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu bikinisini giyip hamak yogasıyla yorgunluk attı! O kareler ortalığı salladı: Abla yaş kaç? 3

Ünlü oyuncu, son olarak hamak pozlarıyla gündeme geldi. Yeşil bikinisi ile kamera karşısına geçen Kansu, hamak yogasıyla yorgunluk attı.

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