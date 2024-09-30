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Yalı Çapkını'nın final tarihini ağzından kaçırdı! Öznur Serçeler: Hikayeyi bitirecekler...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda da izleyiciyle buluştu. Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Öznur Serçeler, dizinin final tarihini ağzından kaçırarak herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte dizi hakkındaki sorulara yanıt verirken, "Hikayeyi bitirecekler" diyerek, dizinin sonuna dair ipuçları verdi.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 23:07 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 23:13
Yalı Çapkını’nın final tarihini ağzından kaçırdı! Öznur Serçeler: Hikayeyi bitirecekler...

Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Öznur Serçeler, dizinin final tarihini ağzından kaçırarak herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte dizi hakkındaki sorulara yanıt verirken, "Hikayeyi bitirecekler" diyerek, dizinin sonuna dair ipuçları verdi.

Yalı Çapkını’nın final tarihini ağzından kaçırdı! Öznur Serçeler: Hikayeyi bitirecekler...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğlulları gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği Yalı Çapkını yeni sezona 'merhaba' dedi.

Yalı Çapkını’nın final tarihini ağzından kaçırdı! Öznur Serçeler: Hikayeyi bitirecekler...

YALI ÇAPKINI 76. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

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