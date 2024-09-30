Yalı Çapkını’nın final tarihini ağzından kaçırdı! Öznur Serçeler: Hikayeyi bitirecekler...

YALI ÇAPKINI 76. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz. Büyük bir sırrın peşine düşen Kazım, hedefine adım adım daha da yaklaşır.