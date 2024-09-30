Yalı Çapkını’nın final tarihini ağzından kaçırdı! Öznur Serçeler: Hikayeyi bitirecekler...

Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Öznur Serçeler, dizinin final tarihini ağzından kaçırarak herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte dizi hakkındaki sorulara yanıt verirken, "Hikayeyi bitirecekler" diyerek, dizinin sonuna dair ipuçları verdi.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğlulları gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği Yalı Çapkını yeni sezona 'merhaba' dedi.
YALI ÇAPKINI 76. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz. Büyük bir sırrın peşine düşen Kazım, hedefine adım adım daha da yaklaşır.