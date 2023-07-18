Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...
Son dönemlerde Yalı Çapkını dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Mert Ramazan Demir, bu kez kötü bir haberle gündem oldu. Geçen haftalarda amca olacağı ortaya çıkan Demir'in yeğen sevgisi yarım kaldı. Ünlü oyuncunun yengesi, acı haberi sosyal medya hesabında duyurdu. İşte yürek yakan o paylaşım...
18.07.2023 16:51 - Son Güncelleme: 18.07.2023 16:51
Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettirdi.