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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...

Son dönemlerde Yalı Çapkını dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Mert Ramazan Demir, bu kez kötü bir haberle gündem oldu. Geçen haftalarda amca olacağı ortaya çıkan Demir'in yeğen sevgisi yarım kaldı. Ünlü oyuncunun yengesi, acı haberi sosyal medya hesabında duyurdu. İşte yürek yakan o paylaşım...

takvim.com.tr
18.07.2023 16:51 - Son Güncelleme: 18.07.2023 16:51
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettirdi.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...

Ünlü oyuncu, geçen haftalarda ise amca olacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...

Bebek sevinci yaşayan Mert Ramazan Demir cephesinden kötü haber geldi.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir'in abisi ve yengesi, bebek haberinden günler sonra çocuklarını kaybettiğini açıkladı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in en acı günü! Yeğen sevgisi yarım kaldı! Kötü haberi böyle duyurdu...

"BEBEĞİMİZİN KALBİ DURDU"
Demir'in yengesi Şebnem Demir, Instagram hesabından yaşadığı acıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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