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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i hiç böyle görmediniz "Kaşlar gerçekmiş" Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i hiç böyle görmediniz "Kaşlar gerçekmiş" Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Sonrasında da adından söz ettirmeyi başaran Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan ismi. Özellikle de kaşları. 1998 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gözlerini açan Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada ortaya çıkan çocukları fotoğrafları çok konuşuldu.

03.01.2023 15:41 - Son Güncelleme: 03.01.2023 15:41
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’i hiç böyle görmediniz Kaşlar gerçekmiş Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...

Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dizide 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in çocukluk fotoğrafını görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’i hiç böyle görmediniz Kaşlar gerçekmiş Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...

Yalı Çapkını dizisinin, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İki Yüzü kitabından uyarlama olduğu konuşuluyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’i hiç böyle görmediniz Kaşlar gerçekmiş Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...

Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi usta isimleri buluşturan dizi, Cuma akşamları reytingleri altüst ediyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’i hiç böyle görmediniz Kaşlar gerçekmiş Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...

Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'na, yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir eşlik ediyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’i hiç böyle görmediniz Kaşlar gerçekmiş Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Kaliforniya'da oyunculuk eğitimi aldı.

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