Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i hiç böyle görmediniz "Kaşlar gerçekmiş" Yıllar önceki halinden sonra bu kez de...
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Sonrasında da adından söz ettirmeyi başaran Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan ismi. Özellikle de kaşları. 1998 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gözlerini açan Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada ortaya çıkan çocukları fotoğrafları çok konuşuldu.
03.01.2023 15:41 - Son Güncelleme: 03.01.2023 15:41
Yalı Çapkını dizisinin, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İki Yüzü kitabından uyarlama olduğu konuşuluyor.