Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i görenler bu haline inanamadı 'Allah resmen yüzüne gülmüş' Yıllar önce meğer...
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Sonrasında da adından söz ettirmeyi başaran Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan ismi. Özellikle de kaşları. 1998 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gözlerini açan Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi.
02.12.2022 11:08 - Son Güncelleme: 02.12.2022 11:08
Yalı Çapkını dizisinin, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İki Yüzü kitabından uyarlama olduğu konuşuluyor.