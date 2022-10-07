Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir çıka çıkan bakın nereli çıktı! Kaşlarıyla dillere düşen Mert Ramazan’ın memleketi...

2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir'in memleketi merak ediliyor. İşte başta Mert Ramazan Demir olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.