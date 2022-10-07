Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir çıka çıkan bakın nereli çıktı! Kaşlarıyla dillere düşen Mert Ramazan'ın memleketi...
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Sonrasında da adından söz ettirmeyi başaran Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan ismi. Özellikle de kaşları. 1998 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gözlerini açan Mert Ramazan Demir hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte başta Mert Ramazan Demir olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
07.10.2022 11:20 - Son Güncelleme: 07.10.2022 11:20
1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir'in beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"
2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir'in memleketi merak ediliyor. İşte başta Mert Ramazan Demir olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.