Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya’nın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Survivor’la tanınmıştı! Çocuğunun annesi meğer...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Akın karakteriyle dahil olan Melih Özkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran bir çocuk babası Özkaya'nın özellikle eşi merak edildi. Özkaya'nın eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Melih Özkaya hangi oyuncuyla evliymiş...