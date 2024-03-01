Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya’nın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Survivor’la tanınmıştı! Çocuğunun annesi meğer...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Akın karakteriyle dahil olan Melih Özkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran bir çocuk babası Özkaya'nın özellikle eşi merak edildi. Özkaya'nın eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Melih Özkaya hangi oyuncuyla evliymiş...
Yalı Çapkını dizisine Akın karakteriyle dahil olan Melih Özkaya'nın hayatı merak konusu oldu.
MELİH ÖZKAYA KİMDİR?
1988'te İstanbu'da İstanbul'da dünyaya gelen Melih Özkaya, 190 cm boyundadır. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunu olan Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynadı.
Survivor 2018'den tanıdığımız Melih Özkaya, uzun yıllar profesyonel voleybol oynadı. 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşadı.