Yalı Çapkını'nın Abidin'i canlı yayında soyunup ağda yaptırdı! Ersin Arıcı'nın ağır ağabeyliğinden eser yok
Oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gözde Kansu gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını, sezona bomba gibi düştü. Youtube inanılmaz izlenme rakamlarına erişen Yalı Çapkını sosyal medyada da adından söz ettirirken, oyuncuları da harıl harıl araştırılıyor. Onlardan biri de dizide ağır abi Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı. Arıcı hakkında kimdir, nereli gibi araştırma yapanlarsa bu görüntüleri görünce gözlerine inanamadı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sezona hızlı girdi, bu hızla ivmesini de yükseltti. Dizi kısa sürede hem reytinglerde hem de sosyal medyada en teperler yer alırken oyuncuları da bir anda popüler oldu. Onlardan biri de Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı. Arıcı hakkında araştırma yapanlarsa yıllar önce katıldığı programdaki görüntülerine inanamadı.
Çok küçük yaştan beri Yalı da yaşayan Yalı Çapkını Abidin'i Ferit'in hem koruması hem de şoförüdür. Ancak aralarındaki ilişkiye bakılacak olunursa Yalı Çapkını Ferit şoförü olarak görmesinden ziyade aralarında abi kardeş ilişkisi bulunmaktadır. Yalı Çapkını Abidin çok küçük yaşta babası ölmüş ve annesi de başka bir adamla evlenmiştir. Üvey babası onu istememiş ve o da İstanbul'a kaçmıştır. İstanbul'da pis işlere bulaşan Yalı Çapkını Ferit'in şoförü bir gece Orhan'ı çok büyük bir olaydan kurtarmış ve akabinde de eve yerleşmiş Ferit'in yakın koruması ve şoförü olmuştur.
Yalı Çapkını dizisiyle herkesin merak ettiği Ersin Arıcı bugünlerde çokça araştırılıyor. Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan oyuncu, üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti.