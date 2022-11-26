Yalı Çapkını’nın Abidin’i canlı yayında soyunup ağda yaptırdı! Ersin Arıcı’nın ağır ağabeyliğinden eser yok

Çok küçük yaştan beri Yalı da yaşayan Yalı Çapkını Abidin'i Ferit'in hem koruması hem de şoförüdür. Ancak aralarındaki ilişkiye bakılacak olunursa Yalı Çapkını Ferit şoförü olarak görmesinden ziyade aralarında abi kardeş ilişkisi bulunmaktadır. Yalı Çapkını Abidin çok küçük yaşta babası ölmüş ve annesi de başka bir adamla evlenmiştir. Üvey babası onu istememiş ve o da İstanbul'a kaçmıştır. İstanbul'da pis işlere bulaşan Yalı Çapkını Ferit'in şoförü bir gece Orhan'ı çok büyük bir olaydan kurtarmış ve akabinde de eve yerleşmiş Ferit'in yakın koruması ve şoförü olmuştur.