Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in vuslat gecesi sosyal medyayı salladı! Sevgili oldukları iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

"Benim aldığım duyumlara göre, Mert Yazıcıoğlu'nun sette arkadaşları. Teknik ekipten ve set ekibinden. Afra ile Mert Ramazan Demir'in yakınlaşmaları var mı yok mu diye. Takip ediyorlar. Evet bunlar sevgililer. Bunu söyleyeyim ben size, aşk başladı arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu bunu öğrenince, telefonda tartışıyorlar. Afra Saraçoğlu da siliyor. Ancak Mert Yazıcıoğlu, Afra'nın sildiğini öğrenince kendisi de her şeyi sildi. Ve dikkatinizi çekiyorum. Mert Ramazan iyi arkadaşım demişti ama Yazıcıoğlu profilinde, Demir'ile olan tek tük paylaşımları da sildi. Çünkü onların aşk yaşadıklarını öğrendi. Aşk başladı, söylüyoruz."