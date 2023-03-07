Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in vuslat gecesi sosyal medyayı salladı! Sevgili oldukları iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...
Yalı Çapkını dizisi başladığı günden bu yana birbirlerine çok yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında neredeyse her gün yeni bir haber çıkıyordu. Sevgili oldukları iddia edilen ikilinin Yalı Çapkını'ndaki ilk gece sahneleri sosyal medyayı salladı. İnternete özel bölümdeki sahneler kısa sürede çok konuşulanlardan biri haline gelirken kimi çevrelerce de eleştirildi. İşte detaylar...
"Benim aldığım duyumlara göre, Mert Yazıcıoğlu'nun sette arkadaşları. Teknik ekipten ve set ekibinden. Afra ile Mert Ramazan Demir'in yakınlaşmaları var mı yok mu diye. Takip ediyorlar. Evet bunlar sevgililer. Bunu söyleyeyim ben size, aşk başladı arkadaşlar. Mert Yazıcıoğlu bunu öğrenince, telefonda tartışıyorlar. Afra Saraçoğlu da siliyor. Ancak Mert Yazıcıoğlu, Afra'nın sildiğini öğrenince kendisi de her şeyi sildi. Ve dikkatinizi çekiyorum. Mert Ramazan iyi arkadaşım demişti ama Yazıcıoğlu profilinde, Demir'ile olan tek tük paylaşımları da sildi. Çünkü onların aşk yaşadıklarını öğrendi. Aşk başladı, söylüyoruz."
Yalı Çapkını son bölümde; Seyran, Ferit'in sürpriz hazırladığı eve gitti. Şoke olan Seyran, "Bütün gün aklım çıktı" diye ona kızdı. Seyran'a sarılan Ferit "Acaba artık sen de beni sevdiğini söylesen mi artık?" dedi. Bunun üzerine ikili romantik anlar yaşadı.