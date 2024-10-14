Yalı Çapkını yeni dönemde neler oluyor? Kapıyı Seyran açınca şok oldu!

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını 'nın 11 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 78. bölümüne; Ferit'in Diyar kararı damga vurdu. Peki bu bölümde Seyran ile Ferit arasında neler oluyor? İşte Yalı Çapkını son bölümüne dair merak edilenler...

"Bu herifin burada ne işi var?"

Dizinin son bölümünde; Diyar'ın odası diyerek çaldığı kapıyı Seyran açınca şok yaşayan Ferit, Sinan'ın "Ne işin var burada?" sorusuna "Ben Diyar'a geldim" yanıtını veriyor. Sinan bu tesadüfe sinirlenirken; herkes odasına çekiliyor. Ferit'e sinirlenen Diyar, bu tesadüfe inanmazken; Sinan da Seyran'a "Bu herifin burada ne işi var?" demişti.