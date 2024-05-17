Yalı Çapkını Tarık’ı Baran Bölükbaşı hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu ile arasında...

Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimleri bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterini canlandıran Baran Bölükbaşı hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun yaşını ilk kez duyanlar "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu. Bölükbaşı ile rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Baran Bölükbaşı kaç yaşındaymış...