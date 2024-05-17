Yalı Çapkını Tarık’ı Baran Bölükbaşı hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu ile arasında...

Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimleri bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterini canlandıran Baran Bölükbaşı hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun yaşını ilk kez duyanlar "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu. Bölükbaşı ile rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Baran Bölükbaşı kaç yaşındaymış...
Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterini canlandıran Baran Bölükbaşı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Baran Bölükbaşı, Hatay'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü. Ardından Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Kariyerine Adı Efsane dizisiyle başlayan Bölükbaşı, Sevda'nın Bahçesi, Servet, Vuslat, Son Nefesime Kadar ve Bir Peri Masalı gibi dizilerde de yer aldı. Son olarak da Yalı Çapkını dizisinde rol aldı.