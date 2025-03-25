Yalı Çapkını final yapıyor! 101. Bölümde yaşanacaklar ortaya çıktı! Mert Ramazan Demir’den erken veda

Yalı Çapkını dizisinin final tarihi netleşti. Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olması nedeniyle oyuncunun sahneleri erken tamamlanırken, dizinin 101. bölümde sona ereceği açıklandı. Son bölümde zaman atlaması ve hikâyedeki bazı değişiklikler dikkat çekecek.

🎬 FİNAL HİKAYESİ DEĞİŞTİ: MUTLU SON VE ZAMAN ATLAMASI SÜRPRİZİ! Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, dizinin finali için daha önce planlanan hikayede değişikliğe gidildi. Başlangıçta Ferit Korhan'ın sonunu getirecek bir kurgu düşünülse de, senaryo son anda değişti. Seyircilerin yıllardır hayalini kurduğu mutlu son artık gerçek oluyor.

👉 SEYRAN HAMİLE! Finaldeki zaman atlaması ile birlikte Ferit ve Seyran'ın kızları Duru'nun 5 yaşındaki hali ekrana gelecek.

Küçük Duru'ya minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor.