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Haberler Magazin Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...

Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...

Afra Saraçoğlu, Şerif Sezer, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'ndan aşk çıktı... Dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki aşk dedikodularının ardı arkası kesilmezken bomba bu kez bambaşka bir yerden patladı. Instagram paylaşımlarında birbirine kalp bırakan ikili ilk kez yan yana sevgili olarak poz verdi. İşte detaylar...

21.06.2023 16:31 - Son Güncelleme: 21.06.2023 16:31
Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...

Yalı Çapkını setinden bu kez gerçekten de aşık çıktı. İşte detaylar...

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Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...

Bir süre önce sezon finali yapan Yalı Çapkını'nda tüm gözler Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir'in üzerindeydi.

Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...

İkilinin her gün adı bir aşk dedikodusuna karışıyordu.

Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...

Ancak bomba yine Yalı Çapkını setinden fakat farklı isimlerden geldi.

Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...

Yalı Çapkını'ndan çıkan aşk magazin gündemine bomba gibi düştü.

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