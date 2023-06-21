Yalı Çapkını aşıkları ilk kez yan yana! Instagram paylaşımlarında kalpler havalarda uçuşuyordu artık saklanmak yok! Sevgililer...
Afra Saraçoğlu, Şerif Sezer, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'ndan aşk çıktı... Dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki aşk dedikodularının ardı arkası kesilmezken bomba bu kez bambaşka bir yerden patladı. Instagram paylaşımlarında birbirine kalp bırakan ikili ilk kez yan yana sevgili olarak poz verdi. İşte detaylar...
21.06.2023 16:31 - Son Güncelleme: 21.06.2023 16:31
Bir süre önce sezon finali yapan Yalı Çapkını'nda tüm gözler Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir'in üzerindeydi.