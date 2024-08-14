Yalan’ın Melike’si Aslıhan Güner’in evine bakın! Her detayı göz kamaştırdı! İşte Mert Kılıç’la 11 yıllık aşk yuvası...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Yalan'da Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez eviyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabında evinden bir paylaşım yapan Güner'e beğeni yağdı. Güner'in salonundaki zevkle döşenmiş detaylar ise hayran bıraktı. İşte Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın 11 yıllık aşk yuvası...