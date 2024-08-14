Yalan’ın Melike’si Aslıhan Güner’in evine bakın! Her detayı göz kamaştırdı! İşte Mert Kılıç’la 11 yıllık aşk yuvası...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Yalan'da Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez eviyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabında evinden bir paylaşım yapan Güner'e beğeni yağdı. Güner'in salonundaki zevkle döşenmiş detaylar ise hayran bıraktı. İşte Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın 11 yıllık aşk yuvası...
Serra Pirinç, Yeşim Ceren Bozoğlu, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi isimleri bir araya getiren Yalan dizisinde Melike Karaca karakterini canlandıran Aslıhan Güner hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Ünlü oyuncu evinden bir kareyi Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Güner'in salonundaki zevkle döşenmiş detaylar ise hayran bıraktı.