Yalan’ın Hülya’sı Yeşim Ceren Bozoğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Emir Benderlioğlu’nun partneri meğer Selena’nın yıldızıyla...

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Hülya karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı merak edildi. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Selena'nın yıldız ismiyle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...