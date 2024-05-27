Yalan’ın Hülya’sı Yeşim Ceren Bozoğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Emir Benderlioğlu’nun partneri meğer Selena’nın yıldızıyla...

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Hülya karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı merak edildi. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Selena'nın yıldız ismiyle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
Yalan dizisinde Hülya karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı merak edildi.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğan Yeşim Ceren Bozoğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı.