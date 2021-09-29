Yalancı’nın Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun yaşını duyanlar inanamadı! Salih Bademci ile arasındaki o gerçek şaşkınlık yarattı meğer...
Yalancı'nın Deniz'i Burçin Terzioğlu bakın kaç yaşında çıktı! Kadrosunda Salih Bademci, Hazal Türesan, Şahin Irmak gibi oyuncuların yer aldığı Yalancı dizisinde Deniz Sungur karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Terzioğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Burçin Terzioğlu ile rol arkadaşı Salih Bademci arasındaki gerçek ise olay oldu. İşte Yalancı'nın Deniz'i Burçin Terzioğlu'nun yaşı ve Mehmet karakterini canlandıran rol arkadaşı Salih Bademci ile arasındaki o gerçek...
29.09.2021 20:50
- Son Güncelleme: 29.09.2021 20:50
Yalancı dizisi ile izleyiciyle buluşan Burçin Terzioğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.