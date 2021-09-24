Yalancı’nın Deniz’i Burçin Terzioğlu’nun abisi de sektörden çıktı! Terzioğlu kardeşler birbirinin kopyası ablası ve abisi...

BURÇİN TERZİOĞLU NEREDEN MEZUN?

1980'li yıllardan itibaren oyunculuk yapan Burçin Terzioğlu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi alan henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle attı. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynadı.