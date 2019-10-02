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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla adından çok sık söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri şaşkına çervirdi. Son olarak Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hayranları tarafından mercek altına alınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

02.10.2019 20:03 - Son Güncelleme: 02.10.2019 20:03
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Sadri Alışık

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Adile Naşit

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Kartal Tibet

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Esra Erol

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