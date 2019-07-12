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Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Ülkemizde ekranlara ve beyaz perdeye pek çok yakışıklı oyuncu, model, şarkıcı çıktı. Son 20 yıl içerisinde ses getiren oyunculardan biri de Kenan İmirzalıoğlu oldu. Kenan İmirzalıoğlu özellikle 90'ların sonunda ismini günümüze kadar en istikrarlı şekilde büyüten erkek yıldızların başında geliyor. Bir çok projeye imza atan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

12.07.2019 21:55 - Son Güncelleme: 12.07.2019 22:00
Yakışıklı oyunu Kenan İmirzalıoğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Öztürk Serengil

Yakışıklı oyunu Kenan İmirzalıoğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Sadri Alışık

Yakışıklı oyunu Kenan İmirzalıoğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Oya Aydoğan

Yakışıklı oyunu Kenan İmirzalıoğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Şoray Uzun

Yakışıklı oyunu Kenan İmirzalıoğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

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