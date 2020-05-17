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Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un değişimi hayrete düşürdü! O halini görenler tanıyamıyor

Barış Arduç'un değişimi şoke etti. Yakışıklı oyuncunun o halini görenler inanamıyor. Geçtiğimiz sezon Kuzgun dizisiyle izleyiciyle buluşan yakışıklı oyuncu bu sezon da Çukur dizisiyle ekrana döndü. Sergilediği oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırak Barış Arduç 'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla inanılmaz değişimi de gözler önüne çıktı. İşte Çukur'a giriş yapan Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimleri...

17.05.2020 23:49 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





