Yahşi Cazibe'nin tikli Barış'ı Gökçe Özyol'dan hayranlarını şok eden itiraf!
Yahşi Cazibe dizisinde Barış karakterine hayat veren Gökçe Özyol, geçtiğimiz gün sevgilisi Ayça Akoğlu ile bir AVM'de görüntülendi. Yahşi Cazibe'deki komik hareketleri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan 46 yaşındaki Gökçe Özyol, geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisi Ayça Akoğlu ile evlendiğini belirtti. Sessiz sedasız evlenen çift, hayranlarını şoka uğrattı. İşte Yahşi Cazibe'nin tikli Barış'ı Gökçe Özyol'un eşi Ayça Akoğlu...
Yahşi Cazibe dizisindeki Barış rolüyle hayranları kendisine hayran bırakan Gökçe Özyol, geçtğimiz gün bir AVM'de sevgilisi Ayça Akoğlu ile görüntülendi. Özyol, sevgilisi Ayça Akoğlu ile 30 Haziran'da sessiz sedasız hayatlarını birleştirdiklerini açıkladı. Sürpriz evlilikleri hakkında konuşan oyuncu, aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girdiklerini ifade etti. İşte Yahşi Cazibe'nin Barış'ı Gökçe Özyol'un eşi Ayça Akoğlu ve diğer ünlülerin eşleri...