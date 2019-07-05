Yahşi Cazibe'nin tikli Barış'ı Gökçe Özyol'dan hayranlarını şok eden itiraf!

Yahşi Cazibe dizisindeki Barış rolüyle hayranları kendisine hayran bırakan Gökçe Özyol, geçtğimiz gün bir AVM'de sevgilisi Ayça Akoğlu ile görüntülendi. Özyol, sevgilisi Ayça Akoğlu ile 30 Haziran'da sessiz sedasız hayatlarını birleştirdiklerini açıkladı. Sürpriz evlilikleri hakkında konuşan oyuncu, aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girdiklerini ifade etti. İşte Yahşi Cazibe'nin Barış'ı Gökçe Özyol'un eşi Ayça Akoğlu ve diğer ünlülerin eşleri...