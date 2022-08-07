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Haberler Magazin Yahşi Cazibe'nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'dan bir ilk! "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" dedi aşk karesi geldi

Yahşi Cazibe'nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'dan bir ilk! "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" dedi aşk karesi geldi

Yahşi Cazibe'nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'dan bir ilk! "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" dedi aşk karesi geldi. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği geçen ay Çeşme'de belgelenmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift, aşklarını sosyal medyaya taşıdı.

07.08.2022 16:18 - Son Güncelleme: 07.08.2022 16:18
Yahşi Cazibe’nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu’dan bir ilk! Çok ağlaşıyoruz Aslı’mla biz dedi aşk karesi geldi

AŞKIN İLK KARESİ!

Yahşi Cazibe'nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'dan bir ilk! "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" dedi aşk karesi geldi.

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Yahşi Cazibe’nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu’dan bir ilk! Çok ağlaşıyoruz Aslı’mla biz dedi aşk karesi geldi

Bir süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz aşkı.

Yahşi Cazibe’nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu’dan bir ilk! Çok ağlaşıyoruz Aslı’mla biz dedi aşk karesi geldi

Rol aldıkları dizilerdeki performanslarıyla hayranlık uyandıran ünlü çift hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

Yahşi Cazibe’nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu’dan bir ilk! Çok ağlaşıyoruz Aslı’mla biz dedi aşk karesi geldi

Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

Yahşi Cazibe’nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu’dan bir ilk! Çok ağlaşıyoruz Aslı’mla biz dedi aşk karesi geldi

Çift sonrasında Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenmişti.

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