Yahşi Cazibe'nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'dan bir ilk! "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" dedi aşk karesi geldi
Yahşi Cazibe'nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'dan bir ilk! "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" dedi aşk karesi geldi. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği geçen ay Çeşme'de belgelenmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift, aşklarını sosyal medyaya taşıdı.
07.08.2022 16:18 - Son Güncelleme: 07.08.2022 16:18
AŞKIN İLK KARESİ!
Yahşi Cazibe'nin güzeli Aslıhan Gürbüz ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu'dan bir ilk! "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" dedi aşk karesi geldi.