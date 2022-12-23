Yağmur Tanrısevsin'den olay Hande Erçel açıklaması! İkisi de gönlünü dizi aşkı olan Kerem Bürsin'e kaptırmıştı: "Sadece bir 'merhaba'..."
Yağmur Tanrısevsin'den olay Hande Erçel açıklaması! İkisi de gönlünü dizi aşkı olan Kerem Bürsin'e kaptırmıştı... Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Hande Erçel hakkındaki, "Gördüğüm yerde selam veririm. Neden vermeyeyim?" açıklamasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İşte Yağmur Tanrısevsin'den gelen Hande Erçel açıklaması...
"SADECE BİR 'MERHABA'..."
Yağmur Tanrısevsin'den olay Hande Erçel açıklaması! İkisi de gönlünü dizi aşkı olan Kerem Bürsin'e kaptırmıştı...
"GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Katıldığı davette objektiflere yansıyan Yağmur Tanrısevsin, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Hande Erçel hakkındaki, "Gördüğüm yerde selam veririm. Neden vermeyeyim?" açıklamasıyla ilgili konuştu.
"ÖYLE BİR DURUM YOK"
Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel'in aracına bindiği sırada karşı kaldırımda yürüyen Yağmur Tanrısevsin'e, meslektaşının aracına bindiği hatırlatılıp, "Küsmüşsünüz, görseydiniz konuşur muydunuz?" diye sorulmuştu. Oyuncu, basın mensuplarına, "Yok, hayır. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Tanıyorum Hande'yi ve 'Merhaba' derdim" cevabını vermişti.
DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
Hande Erçel ile ayrılan 'Kerem Bürsin eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile yeniden mi?' soruları geçtiğimiz mart ayında magazin gündemini süslemişti. O hamle sonrası ilk açıklama geldi...
2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sürpriz sosyal medya hamlesi ile hayranlarını sevindirmişti.