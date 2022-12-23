Yağmur Tanrısevsin'den olay Hande Erçel açıklaması! İkisi de gönlünü dizi aşkı olan Kerem Bürsin'e kaptırmıştı: "Sadece bir 'merhaba'..."

"ÖYLE BİR DURUM YOK"

Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel'in aracına bindiği sırada karşı kaldırımda yürüyen Yağmur Tanrısevsin'e, meslektaşının aracına bindiği hatırlatılıp, "Küsmüşsünüz, görseydiniz konuşur muydunuz?" diye sorulmuştu. Oyuncu, basın mensuplarına, "Yok, hayır. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Tanıyorum Hande'yi ve 'Merhaba' derdim" cevabını vermişti.