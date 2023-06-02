Yağmur Tanrısevsin spor tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! Vücudunu saran taytıyla paylaştı! Fit hali konuşuldu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram'da yayınladığı son pozla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, spor taytı ve büstiyeri ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Tanrısevsin, kısa sürede gündem oldu. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o paylaşımı...
02.06.2023 01:41 - Son Güncelleme: 02.06.2023 01:41
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlara bir yenisini daha ekledi.