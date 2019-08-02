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Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Çocuklar Duymasın, yıllardır hayatımızdaki televizyon klasiklerinden biri oldu. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem. Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili neredeyse her detay merak ediliyor. Pınar Altuğ son zamanlarda magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizindeki performansı dışında açıklamalarıyla gündem olan usta oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

02.08.2019 18:53 - Son Güncelleme: 02.08.2019 18:55
Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Pınar Altuğ yine sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın adlı dizide şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Meltem oldu. Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eski eşleri...

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Seda Sayan-Sinan Engin

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı
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