GaleriMagazin

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Çocuklar Duymasın, yıllardır hayatımızdaki televizyon klasiklerinden biri oldu. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem. Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili neredeyse her detay merak ediliyor. Pınar Altuğ son zamanlarda magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizindeki performansı dışında açıklamalarıyla gündem olan usta oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

15.07.2019 20:16 - Son Güncelleme: 15.07.2019 20:26
Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Pınar Altuğ son zamanlarda magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizindeki performansı dışında açıklamalarıyla gündem olan usta oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Seda Sayan-Sinan Engin

Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!
Hande Ataizi sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki Hande Yener'i görenlerden ilginç tepki: Şaka gibisin!