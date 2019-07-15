Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı

Çocuklar Duymasın, yıllardır hayatımızdaki televizyon klasiklerinden biri oldu. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem. Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili neredeyse her detay merak ediliyor. Pınar Altuğ son zamanlarda magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizindeki performansı dışında açıklamalarıyla gündem olan usta oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

15.07.2019 20:16 - Son Güncelleme: 15.07.2019 20:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





