Yağmur Atacan hesabı Pınar Altuğ’a kesti! Eşler arası atışmaya binlerce insan şahit oldu! Bikinisiyle sere serpe yakalanmıştı...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Şimdilerde ailesiyle tatilde olan Altuğ, son olarak güneşlenirken objektiflere yansımış fit hali ve doğal güzelliğiyle gündem olmuştu. Pınar Altuğ, günlerce konuşulan görüntülerinin ardından eşi Yağmur Atacan'la tatlı atışmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
18.07.2022 22:32 - Son Güncelleme: 18.07.2022 22:33
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, başrolünü Tamer Karadağlı ile üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle sosyal medyada yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettirdi.